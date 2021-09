Dayane Mello, accusa-choc a Tommaso Zorzi: "Che strano, nessuno ci è riuscito", come gli dà del ladro

05 settembre 2021 a

Vecchie ruggini che torno d'attualità, quelle tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, che fecero insieme la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il punto è che i due non si sono mai sopportati. E ancora oggi, fuori dalla casa, le stoccate piovono puntuali.

Il punto è che nelle ultime ore è stata ufficializzata la presenza di Soleil al prossimo Gf Vip, lei è una amica intima della Mello. Tanto che la brasiliana si è subito schierata al fianco dell'amica, scrivendo sui social: "Il mio amore sarà la più grande rivelazione di questo programma. Non ci sarà nessuno come lei. Ti amo con tutto il mio cuore", ha commentato.

La presa di posizione della Mello ha scatenato gli haters, che hanno insultato sia lei sia la Mello. Ed in mezzo a questo diluvio si è tornati a parlare del televoto all'atto finale del Gf Vip, dove sembrava essersi "inceppato" il voto dall'estero che spingeva la Mello e che ha invece consegnato il trionfo a Zorzi.

Il punto è che Dayane contava sul voto all'estero per vincere, ma niente di fatto. E così, ecco che una fan di Zorzi scrive: "Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi". E qui piove la replica della Mello: "Amato? Ha fatto tanta dinamica quanto dormiva". Commento un po' sgrammaticato e altrettanto velenoso. E un'altra utente risponde alla Mello: "Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così? Non è affatto carino. Tommaso è stato una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu". Ma Dayane non molla: "Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti", ha concluso con ancor più veleno...

