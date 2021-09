Gf Vip, “clamoroso due di picche”: fuga di notizie da Mediaset, Signorini tradito per un altro programma

05 settembre 2021 a

a

a

Quando manca ormai una settimana all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, previsto per lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini ha dovuto incassare un “no” imprevisto. Si tratta di quello di Sandra Milo: si parlava da mesi di un suo possibile ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, ma è saltato tutto all’improvviso. Un due di picche piuttosto indigesto da parte di Mediaset e soprattutto di Signorini, che deve ancora chiudere il cast del reality show.

"Una escort nel cast del Gf Vip". Doppia pesantissima conferma, lo scandalo a luci rosse fa tremare il reality

Ma perché Sandra Milo si è tirata indietro? La sua partecipazione era data ormai quasi per scontata, ma il motivo per cui non sarà al Gf Vip l’ha spiegato lei stessa: “Avrei partecipato volentieri - ha confessato al settimanale Nuovo - ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… non vedo l’ora”.

"Vedo il mio corpo cambiare". Rosalinda Cannnavò del GFVip, decisione estrema a soli 28 anni: fan allibiti

L’attesa rimane comunque alta per l’inizio del Gf Vip, che nelle precedenti due edizioni condotte da Signorini ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolto, anche con il doppio appuntamento settimanale che aggiunge ulteriori difficoltà. Al momento, i concorrenti certi di partecipare al reality sono i seguenti: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Tommaso Eletti.

La Bruganelli e Adriana Volpe, "rissa per le gambe". Tutto vero, conferme pesantissime: indiscreto, qua viene giù il GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.