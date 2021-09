Gf Vip, ormone impazzito nella casa? Cocktail esplosivo, la mossa spacca-share di Signorini

Francesco Fredella 07 settembre 2021 a

a

a

Ventiquattro concorrenti. Una casa, anzi un condominio: il Grande Fratello Vip scalda i motori. Alfonso Signorini su Tv sorrisi e canzoni ha svelato praticamente tutto sulla nuova edizione, adesso scopriamo chi è single e chi no. Andiamo per gradi: la nuova edizione inizierà tra pochi giorni e a Tv sorrisi e canzoni i "vipponi" si sono raccontati. Uno per uno. La prima è Ainett Stephens, che dice di essere “Separata”. Poi c'è Alex Belli, sposato con Delia Duran (il loro matrimonio è si con la qualche settimana fa). Poi Amedeo Goria, storico giornalista Rai che frequenta da alcuni mesi Vera. Cuore occupato, ma potrebbe succedere di tutto: Goria ama le belle donne e sembra essere un uomo incline al tradimento. Ne vedremo delle belle.

E poi c'è Andrea Casalino, che è single (ebbe un flirt con la Bonas, ossia Paola Caruso). Torna al Gf vip anche Francesca Cipriani, che da poco è impegnata con Alessandro, 30 anni, imprenditore di Cesenatico. Soleil Sorge non parla. Silenzio assoluto sulle faccende di cuore, spunteranno ex? Manuel Bortuzzo è fidanzato. Cuore occupato. Fatevene una ragione. Invece è single Raffaella Fico, ex di Balotelli: super corteggiata. Ma ci penserà Jo Squillo ad animare la casa, magari con un dj set. Lei è occupata, lui si chiama Gianni Muciaccia. E' single, invece, Katia Ricciarelli che dice: "Magari nella Casa troverò un partner”. Il figlio della Mirigliani, Nicola Pisu, si è detto single. Potrebbe riservarci sorprese. Occhi puntanti anche su Tommaso Eletti, ex volto di Temptation island: dopo quell'esperienza è libero. Single.

Proprio come il modello Samy Youssef e come Sophie Codegoni. Torna, invece, in tv dopo un lungo periodo di assenza Davide Silvestri, che è fidanzato. Sposata, invece, è Carmen Russo: il suo cuore, ormai da anni, è occupato. E sembra che sia anche occupata Miriana Trevisan, che dice: “Frequento una persona da poco”. Tra i concorrenti c'è anche l'ex di Belen, Gianmaria Antinolfi, che si dice “Single" mentre Giucas Casella - il famoso mentalista della tv - ha una compagna da 40 anni. Ma non si è mai sposato. Nella casa ci sarà anche la famosa ex miss Italia, Manila Nazzaro, fidanzata e innamorata di Lorenzo Amoruso così come Montano è innamorato di Olga. Infine le sorelle Maconnèn Hailé Selassié: Clarissa, Jessica e Lucrezia. Tutte single.

