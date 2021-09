Scherzi a parte, Andrea Roncato premiato a Venezia. Come lo umiliano: reazione drammatica

13 settembre 2021 a

La prima puntata di Scherzi a parte deve molto del suo successo anche alla conduzione di Enrico Papi che ha fatto del suo meglio per far passare un paio d’ore di divertimento al pubblico di Canale5. Tra le vittime anche Andrea Roncato, contattato dai complici di Scherzi a parte che gli hanno fatto credere di aver vinto un premio al Festival di Venezia. Peccato che una volta in loco sia stato sballottato da un hotel all’altro fino alla beffa finale: il (finto) premio non andrà a lui, ma a Patrick del Grande Fratello.

Andrea Roncato si è infuriato con il finto organizzatore della manifestazione durante la quale sarebbe dovuto essere premiato a Venezia: ha iniziato a inveirgli contro, dicendogli di cambiare mestiere, e che lui aveva quarant’anni di carriera come attore. Insomma, lo scherzo ha funzionato.

Una volta terminato lo scherzo e rientrati in puntata, Andrea Roncato ha voluto complimentarsi con gli attori di Scherzi a parte: “Sono bravissimi”. Uno scherzo ben riuscito che ha contribuito al successo di ascolti dello show di Enrico Papi nella prima puntata in onda domenica sera 12 settembre su Italia 1.

