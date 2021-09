Domenica In, la resa di Mara Venier: "Vincerà Maria De Filippi". Poi fucilata alla Fialdini

16 settembre 2021 a

Lo scontro con Amici non preoccupa Mara Venier. Domenica 19 settembre infatti partirà domenica In su Rai1 e dovrà scontrarsi con la partenza del talent show, giunto alla ventunesima edizione che quest'anno andrà in onda in anticipo. Solitamente le lezioni nella scuola di Maria De Filippi sono sempre partite a novembre, ma quest’anno l’intenzione è ben diversa. La Venier, nel corso della conferenza stampa di lancio del programma, ha fatto sapere che registrerà Amici per poterlo guardare in un secondo momento. e poi ha lanciato una frecciata a Francesca Fialdini.

“Maria De Filippi è una mia grande amica. Mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate contro Domenica In. Che dire? Registrerò Amici. Perché è un programma che io amo e che seguo da anni. Appena torno a casa me lo guarderò. E’ chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei. A questo punto io credo che sì, conta anche quello. Però, insomma, siamo due professioniste che fanno il proprio lavoro con passione e con cuore e questo è quello che conta", ha detto.

Ma non ha risposto ad una domanda su Da Noi… A Ruota Libera, non svelando se lancerà o meno il programma della Fialdini. "Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta“. Ha poi confermato la sua idea di dire addio a Domenica In, anche se ha sottolineato che ogni volta che le viene proposta si prende del tempo per riflettere meglio sul da farsi.

