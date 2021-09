Oggi è un altro giorno, Emanuel Caserio: "La prendo a morsi, si può dire su Rai1?". Serena Bortone senza parole, cala il gelo

17 settembre 2021 a

Grosso imbarazzo dal retrogusto erotico a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. La padrona di casa, dopo aver avuto a che fare con un gatto un po' troppo vivace (che a suon di soffi e graffi ha costretto la padrona a rinchiuderlo nella gabbietta da trasporto) ha dovuto tenere a bada l'esuberanza dialettica di Emanuel Caserio, giovane e rampante attore che interpreta Salvo nella fortunata fiction Il paradiso delle signore.

In studio si parla della presunta "intesa" nata proprio sul set di Oggi è un altro giorno la scorsa stagione tra Caserio e la collega Jessica Morlacchi. L'ex voce dei Gazosa però poche settimane fa ha annunciato di essersi ufficialmente fidanzata, stroncando i sogni dei più romantici che già sognavano una storia vera e propria tra i due giovani. La Bortone chiede conto a Caserio del rapporto con Jessica e il ragazzo si incarta un po'. La conduttrice ci ha messo del suo, ricordando come il fidanzato nella vita reale della Morlacchi sia pasticcere, la stessa professione di Emanuel-Salvo in Il Paradiso delle signore. "Jessica è come i muffin - azzarda Caserio - è qualcosa che poi svanisce, nel senso che va presa a morsi come i muffin, si può dire questo in questo orario su Rai1?!".

Cala il gelo, e la risposta ovviamente no, o almeno non in questi termini piuttosto equivoci. "In che senso va presa a morsi?!", lo interrompe la Bortone guardandolo con occhi sbarrati. "Sto iniziando malissimo, aiutami", è la risposta-richiesta di Caserio, evidentemente nel panico. Fortunatamente, però, rilassatosi (e smesso di parlare della vita privata della Morlacchi), Emanuel conclude spedito il suo intervento.

