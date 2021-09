Domenica In, c'è la De Filippi in onda? Clamorosa decisione di Mara Venier: apre la puntata così, è ufficialmente guerra

19 settembre 2021 a

a

a

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Domenica In, oggi domenica 19 settembre, ovviamente su Rai 1. Al timone, ancora Mara Venier, che ha già detto che questa sarà la sua ultima stagione (anche se in verità, la medesima promessa la fece lo scorso anno, salvo poi ripensarci nonostante la voglia matta di trascorrere un poco di tempo in più con la sua famiglia e con i suoi affetti).

"Vincerà la De Filippi": Domenica In, la resa di Mara Venier. Poi la fucilata a Francesca Fialdini

Ma quest'anno, Domenica In, si scontra con un colosso, contro l'armata di Maria De Filippi, contro Amici, piazzato in palinsesto da Canale 5 alla medesima ora. Una sfida durissima all'ultimo colpo di share. Sfida leale tra due colleghe che si vogliono bene e si stimano, tanto che si sono reciprocamente salutate all'inizio delle rispettive dirette.

"Mi è capitato solo con lui". Mara Venier piccantissima: il collega per cui ha perso la testa

Contro la De Filippi, però, come detto sarà durissima. E forse proprio per questo la Venier ha "stravolto" la scaletta alla quale ci aveva abituato lo scorso anno, quando tutto il primo segmento di trasmissione era dedicato all'emergenza coronavirus e alla campagna vaccinale, con diversi esperti in studio e in collegamento. Infatti, la Venier ha aperto la puntata con l'intervista a Loretta Goggi, un tema più leggero e che, per certo, "acchiappa" di più il pubblico. Già, la sfida è durissima. Per tutte e due: sia per Mara Venier, sia per Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.