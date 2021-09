Storie Italiane, Aida Yespica in lacrime racconta gli abusi subiti: "Violentata a 7 anni", Eleonora Daniele sconvolta

20 settembre 2021 a

a

a

Aida Yespica è tornata a parlare del suo essere stata vittima di abusi. Ospite di Storie Italiane, in onda su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele, la modella ha ripercorso il suo orrore personale scopero a 7 anni: "La mia vita è stata strappata. Io devo andare avanti e avere una vita, sono passati 32 anni ma non è facile. Ho un figlio e vado avanti. Sono venuta in Italia quando avevo 17 anni e non ho saputo più niente. Non capisco cosa passa per la mente delle persone e come si possa fare una cosa del genere”, ha confessato.

"Aida Yespica? Sì, l'ho vista alla festa con...". Bomba di gossip: parla il testimone

Aida Yespicaq ha rivelato ad Eleonora Daniele nel corso di Storie Italiane le sue fatiche e problematiche nel costruire un legame dopo il fatto che ha segnato la sua vita: “Non riesco ad avere un rapporto come si deve, non mi capiscono”. "Parlarne può aiutare anche le altre persone perché bisogna denunciare", ha spiegato poi Eleonora Daniele. Aida Yespica in lacrime ha affermato di aver rimosso tutto.

Aida Yespica in bikini, roba da vertigini. L'obiettivo la riprende dall'altro, là sotto si vede un po' troppo... | Guarda

"Nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c'è una medicina e non c'è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona. Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre. Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.