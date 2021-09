Melissa Satta in studio così? Raptus-Caressa: "Non voglio essere sessista, ma...", cosa gli esce di bocca

20 settembre 2021 a

Occhio a Fabio Caressa. Siamo a Sky Calcio Club, dove come è noto ormai fa presenza fissa Melissa Satta, criticata per la sua performance televisiva ma sempre bellissima. Anzi, sensazionale. E nella puntata del club di ieri, domenica 19 settembre, l'ex Velina si è presentata con un look da urlo, un vestito scollatissimo e trasparente abbinato a una giacca.

E quando la Satta è entrata in studio, con il suo tailleur dal taglio moderno e che come detto copriva soltanto "lo stretto indispensabile", ecco che Caressa si è prestato a una battuta che sta facendo piuttosto discutere.

"Non voglio essere sessista, ma qui stiamo tutti aspettando il momento del senza giacca", ha affermato Caressa, riferendosi al cosiddetto"senza giacca", segmento del programma un poco più pop in cui tutti i partecipanti, appunto, sfilano la giacca. La battuta di Caressa, ovviamente, è stata criticata da molti sui social, bollata come inopportuna. Per certo, Melissa Satta, come sempre, era meravigliosa...

