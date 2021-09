CartaBianca, il ritorno di Mauro Corona? "Chi ha dato il via libera". Indiscrezioni-Rai, ora si capisce tutto

22 settembre 2021 a

Mauro Corona è rientrato su Rai3 con buona pace del direttore Franco Di Mare che lo aveva messo alla porta dopo quel “stai zitta gallina” rivolto a Bianca Berlinguer. La quale aveva perdonato lo scrittore montanaro, che si era sinceramente scusato in più occasioni: ma per i vertici di viale Mazzini andava comunque allontanato da Cartabianca. Adesso è stato richiamato nella terza puntata stagionale, che finora è stata la più seguita dopo un esordio abbastanza deludente.

Ma chi è stato a dare il via libera al ritorno di Corona in trasmissione? A svelare questo retroscena è Marco Antonellis su Tpi: “È stato nientepopodimeno che il numero uno della Rai Carlo Fuortes”. Sarebbe interessante conoscere anche il perché di questo ripensamento, dato che dopo quanto accaduto nella scorsa stagione di Cartabianca sembravano chiuse per sempre le porte di viale Mazzini per Mauro Corona. E invece si sono riaperte all’improvviso: motivi di ascolti o anche altro? Ah saperlo…

Fatto sta che lo scrittore si è presentato su Rai3 in smoking e ha dichiarato quanto segue: “Citando Leopardi, passata è la tempesta. Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Ho sbagliato, ho un senso di colpa. Bianca, sono andato qui dietro casa e ho preso dei fiori: glieli porterò di persona a Roma ma finché non passa la tempesta Covid sto qui”.

