CartaBianca, torna Mauro Corona? Bianca Berlinguer gode e Di Mare rosica: occhio a questo report

È stato un gradito ritorno per i telespettatori di Rai3 quello di Mauro Corona a Cartabianca. Alla fine lo scrittore è stato riammesso alla trasmissione di Bianca Berlinguer, dopo essere stato fatto fuori dal direttore Franco Di Mare per quell’ormai celebre “stai zitta gallina” che era scappato a Corona nei confronti della conduttrice durante una puntata della scorsa stagione.

Ne erano seguite enormi polemiche e quindi l’esclusione dal programma, nonostante le scuse sentite di Corona e il perdono della Berlinguer: non è stato però possibile proseguire insieme perché così ha voluto il direttore di Rai3. “Passata è la tempesta”, ha esordito lo scrittore, che per celebrare il suo ritorno a Cartabianca si è presentito in smoking. A livello di ascolti la Berlinguer ha comunque perso il confronto con Giovanni Floris - DiMartedì al 5,5% di share con 1.011.000 spettatori - ma ha fatto registrare un rialzo rispetto alle prime due puntate.

Cartabianca ha infatti fatto registrare 997.000 spettatori (5,5% di share), in crescita rispetto agli 837mila (4,9) del 7 settembre e ai 715mila (3,9) del 14. In quei due casi la Berlinguer aveva perso anche il testa a testa con Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro, mentre ieri - martedì 21 settembre - è tornata avanti di quasi 200mila spettatori. L’effetto-Corona si è certamente fatto sentire, dato che il suo ritorno ha avuto un forte impatto mediatico per via di come era maturato l’addio.

