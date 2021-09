Virginia Raggi, clamoroso a Canale 5: "Per il quarantennale voglio lei", la chiamata alla sindachessa dei cinghiali

24 settembre 2021 a

Il Maurizio Costanzo Show si appresta a tornare. Il programma condotto da Maurizio Costanzo su Canale 5 andrà in onda tra meno di un mese. Questa volta però non senza sorprese: "Faremo dodici puntate, sei questo autunno e sei nei primi mesi del 2022 - dice il conduttore raggiunto da TvBlog -. Si è vero, sarà una stagione molto importante questa perché celebreremo i quarant’anni del Costanzo show".

Tra i personaggi che il giornalista si prepara ad avere al suo fianco la discussa Virginia Raggi. La sindaca di Roma, già ospite la scorsa edizione, farà un nuovo ingresso negli studi del Biscione: "Quando lo scorso anno venne, io davanti alle telecamere le chiesi di intitolare il teatro Valle di Roma a Franca Valeri, proposta che lei accettò. Proprio nei giorni scorsi è stata svelata la targa di intitolazione del Valle a Franca Valeri. Dopo poco tempo dalla sua presenza al Costanzo show la sindaca di Roma decise di intitolare una piazza di Roma a Gabriella Ferri ed in quella occasione dissi che mi faceva molto piacere che una sindaca si preoccupi di ricordare attraverso appunto l’intitolazione di una piazza e di un teatro, due grandi artisti popolari quali sono state Franca Valeri e Gabriella Ferri".

Un gesto talmente apprezzato da Costanzo che ha voluto ribadire l'invito alla Cinque Stelle. D'altronde, ricorda il giornalista, "siamo prossimi alle elezioni ed ho deciso che farò tornare al Costanzo show Virginia Raggi, eletta o non eletta, proprio per ringraziarla dell’attenzione che ha dato ai fatti culturali". Ma le novità non sono finite qui. Perché Costanzo darà spazio a una rubrica fissa di medicina. Chi ci sarà? Il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri. Inoltre, sarà garantito un collegamento fisso "con un animale". Proprio così. Insomma ne vedremo delle belle.

