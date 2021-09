I soliti ignoti, "il binocolone?". La domanda di Raul Cremona manda in tilt Amadeus: imbarazzo senza precedenti

27 settembre 2021 a

Imbarazzo in studio a I soliti ignoti, il quiz show di Rai1. La "colpa" è di Raul Cremona, il concorrente vip di Amadeus Il detective del giorno, impegnato a vincere il montepremi per devolvere all'associazione benefica Terres des Hommes, dopo aver commesso un errore arriva alla sfida finale con 44mila euro in ballo. Davanti a lui, arriva il primo parente misterioso, Luca di 44 anni. E il celebre Mago Oronzo prima dimezza gli ignoti quindi, ancora in evidente difficoltà, si appella al conduttore: "Quanto costa usare il binocolone?". Da 22mila euro, dunque, il montepremi verrebbe ancora ridotto.

Amadeus glielo fa notare: "Se lo usi giocheresti per 17.600 euro". Il padrone di casa si mostra piuttosto sorpreso, i telespettatori a casa ancora di più. E su social si scatenano i commenti, come ogni sera: "È la prima volta che chiedono il costo del binocolone, ma Amadeus non risponde...". Oppure: "Bravo Raul, finalmente qualcuno che lo chiede. Il mistero del binocolone...". Insomma, tutti in attesa di svelare uno dei "buchi neri" più chiacchierati dei quiz televisivi.

Per la cronaca, Cremona è riuscito a indovinare il fratello del parente misterioso, il numero 7. E Amadeus può tirare un bel sospiro di sollievo. Non capita tutte le sere di riuscire a donare un gruzzoletto a chi fa solidarietà, con "binocolone" o senza.

