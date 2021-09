Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo choc: "Viso nero tumefatto". Picchiata a sangue dall'ex, vita di terrore

28 settembre 2021 a

"Era violento, mi ha picchiata in più occasioni": Lory Del Santo ha fatto questa confessione choc su un suo ex nel corso dell'intervista concessa a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Avevo pensato di fare delle foto di quando avevo il viso nero, tumefatto, ma non l’ho fatto, avevo paura della vendetta. E’ un soggetto che non voglio neanche nominare", ha continuato, provata, la showgirl. Non si sa, quindi, di chi si tratta.

La Del Santo, poi, ha parlato anche della tragica morte del figlio, risalente al 2018 quando il ragazzo aveva solo 18 anni. Il giovane aveva sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, patologia che impedisce di provare emozioni. “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di un’emozione devi andare nei dettagli e lì ti perdi in questo mondo oscuro da cui è difficile uscire, risalire a galla”, ha ammesso la showgirl.

L'ospite della Bortone, poi, ha continuato a parlare della sua vecchia relazione molto complicata: “Siamo andati in vacanza a Bora Bora e lì, essendo un’isola, non potevi scappare. Mi diede un calcio, mi ruppe un dito… poi un calcio dietro la schiena”. Un racconto agghiacciante che ha lasciato tutti senza parole.

