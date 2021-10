Verissimo, Barbara Palombelli in lacrime: "Chi è per me Rita Dalla Chiesa", clamorosa confessione

02 ottobre 2021 a

a

a

Barbara Palombelli non è riuscita a trattenere l’emozione davanti a Silvia Toffanin, che nel salotto di Verissimo ha affrontato un argomento mai davvero chiarito del tutto. Quello del rapporto con Rita Dalla Chiesa, con la quale ci sarebbero state alcune frizioni in passato. A scatenare la tempesta emotiva della giornalista di Mediaset è però stato soprattutto un filmato in cui la Toffanin le ha mostrato le sue due figli adottive, Monica e Serena.

Tornando invece alla Dalla Chiesa, quest’ultima ha inviato a Verissimo un videomessaggio da mostrare alla Palombelli: “Questo è per far vedere che noi non siamo rivali come è stato scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”. La Dalla Chiesa si è poi complimentata con la collega per la conduzione di Stasera Italia e ha concluso con un “ti sono sempre molto vicina”.

“Questo sì che è un regalo”, ha commentato la Palombelli, che ha poi risposto alla domanda della Toffanin sul fatto che comunque la Dalla Chiesa non riesce a guardare Forum. “Mi dispiace tantissimo - ha dichiarato - io fui chiamata di corsa quando lei accettò un’offerta a La7. Sì, sono entrata in casa sua, ma il fatto che mi voglia bene mi fa piacere. Anche io le voglio bene”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.