Tu si que vales, "rischio infarto". Panico in studio, il maestro di ballo ridotto così: il gelo di Teo Mammucari

Succede di tutto a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Succede di tutto quando in studio arrivano dei ballerini di liscio per omaggiare Raoul Casadei. E via con mazurca, liscio e polka, in un numero che entusiasma il pubblico.

E a quel punto anche i giudici hanno deciso di scendere in pista e di misurarsi col ballo. Tra questi, ovviamente, Teo Mammucari, che però poco prima di iniziare a danzare ha palesato tutta la sua preoccupazione: Vuole togliersi la maglia? Io sono preoccupato. La vedo rosso e paonazzo. Lei mi infarta qua", ha affermato rivolgendosi al maestro di ballo.

Il punto è che il maestro, al termine del suo omaggio a Casadei, era effettivamente paonazzo. Tanto che Mammucari era sinceramente poreoccupato per lui. Poi, ovviamente, ha stemperato la tensione con una battuta: "Le è partito l'ormone?", ha chiesto al maestro di ballo. E quest'ultimo, candidamente, ha confessato: "Sa, non capita tutti i giorni di ballare con Sabrina Ferilli...". Come dargli torto.

