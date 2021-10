Striscia la Notizia, cadaveri abbandonati a Palermo? "Ecco la situazione oggi", immagini terrificanti

03 ottobre 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, dove nella puntata in onda su Canale 5 sabato 2 ottobre si torna a parlare di un fatto increscioso: quello delle salme accatastate a Palermo, in attesa di sepoltura molti mesi dopo la morte. Una vicenda da brividi e alla quale ha ovviamente contribuito l'emergenza coronavirus.

"Se non si può morire in pace, la cosa diventa grave", commenta Alessandro Siani lanciando il servizio dedicato alla vicenda di Stefania Petx, la quale ricorda come, a Palermo, oggi "chi passa a miglior vita si ritrova all'inferno. Depositato per terra e in lista di attesa". Poi la drammatica testimonianza di un uomo, che racconta: "Mio padre è morto da mesi ed è ancora lì a terra. Chiedo a Striscia la Notizia di aiutarmi".

La vicenda delle bare accatastate a Palermo dura da quasi due anni, un'indecenza. A sollevare lo scandalo fu Selvaggia Lucarelli, che a fine agosto aveva documentato la situazione con una serie di brevi video sui social. Immagini oggettivamente terrificanti. "Atroce, veramente atroce. Mai vista una cosa del genere", affermava la blogger nei video. E dopo quelle immagini e l'enorme figuraciia, il comune si era detto ottimista, assicurando di dimezzare il numero delle bare entro l'anno. Promessa poi confermata anche da Leoluca Orlando. Ma come dimostra il servizio di Striscia, le cose non stanno così.

Striscia, bare accatastate a Palermo: il servizio

