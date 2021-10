Elisabetta Gregoraci in manette e baby doll: occhio ai due idraulici, a telecamere nascoste

04 ottobre 2021 a

Elisabetta Gregoraci è stata tra le protagoniste della puntata di Scherzi a parte, su Canale 5, nella puntata di domenica 3 ottobre. Anziché essere vittima però, la showgirl ha fatto la complice per la trasmissione condotta da Enrico Papi. La Gregoraci, in accordo con il conduttore, ha fatto cadere nel tranello due idraulici. Ma che cosa è successo? I due tecnici, entrando in un appartamento, si sono ritrovati Elisabetta Gregoraci incatenata a un termosifone, a piedi nudi e con un baby doll nero, corto e scollato.

Ovviamente i due idraulici, appena hanno visto la Gregoraci incatenata al termosifone sono rimasti di sasso e hanno subito chiesto cosa fosse successo. E la showgirl ha risposto spiegando di essere stata legata dal proprietario di casa, il quale è un po’ troppo geloso: "Mi ha incatenato qua così non sarei potuta andare da nessuna parte…". Quindi fa notare che probabilmente finirà su tutti i giornali.

I due infatti non si erano accorti che si trattasse di una vip: "E’ un’attrice?". E lei: "Ma non mi ha mai vista in tv?". Ovviamente i due sono andati subito sul web per capire chi fosse.

Quindi per liberarla le hanno allegato la casa visto che per rompere le catene hanno spaccato pure il termosifone... A quel punto la Gregoraci ha rivelato loro che erano su Scherzi a parte.

