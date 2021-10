PiazzaPulita, Giorgia Meloni smaschera Formigli: "In studio da te? A una condizione", svelato il gioco sporco contro FdI

04 ottobre 2021 a

Botta e risposta a distanza tra Corrado Formigli e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha chiesto a PiazzaPulita, il programma di La7 condotto da Formigli, di trasmettere integralmente il video di Fanpage che ha portato all’autosospensione dell’eurodeputato di Fdi, Carlo Fidanza. "Sarò lieta - ha scritto la Meloni al conduttore che ha mandato in onda l'inchiesta - di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?".

Ecco allora la replica. Peccato però che il giornalista abbia ribadito su Twitter il proprio invito senza mai nominare il filmato: "Giorgia Meloni è invitata giovedì a Piazza pulita. Ci sarà anche il direttore di Fanpage Cancellato e torneremo a parlare dell’inchiesta. Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione". Troppi i misteri ancora da chiarire, tra cui chi abbia finanziato i tre anni di indagine ai danni di FdI.

Proprio per questo la Meloni chiede l'intero filmato ancora non arrivato. Il giornale online ha condotto un'inchiesta su Fratelli d'Italia rivelando un presunto sistema di finanziamenti in nero, ma non solo. Nel video pubblicato si vedono i dirigenti di FdI irridere ebrei e immigrati, inneggiare al fascismo e al nazismo. Motivo questo che ha portato Fidanza ad autosospendersi premettendo: "Non ho mai ricevuto finanziamenti irregolari. Non c’è e non c’è mai stato in me alcun atteggiamento estremista, razzista o antisemita". D'altro canto la stessa Meloni ha promesso che "torchierà" Fidanza, anche se il sospetto sulla "bomba a orologeria" a ridosso dal voto rimane.

