Gf Vip, risorge Alfonso Signorini: share alle stelle. Cifre impensabili, come gode Mediaset

E il miracolo televisivo avviene in prima serata. Alfonso Signorini gongola: il suo Gf Vip, che aveva mostrato segnali di crescita nelle scorse puntate, vola con il 21,6% di share e 3.131.000 di spettatori. Porta a Porta, speciale elezioni, invece si ferma all'8,5% di share con 1.431.000 spettatori. Ma Alfonso mette il turbo quando il Gf Vip night - che dura 8 minuti - tocca il 26.8% di share. E sembra che stamattina nel quartier generale di Canale5 si festeggia.

Una puntata ricca di emozioni. Cipriani show, che rivede il suo fidanzato Alessandro e cerca in tutti i modi di abbracciarlo e baciarlo, ma i bodyguard la fermano. "Ho fatto un viaggio fino a Roma dopo il lavoro", dice a Libero Alessandro. "Mi sono rimesso in macchina di notte e sono rientrato a Cesenatico per motivi di lavoro, ma per amore si fa questo ed anche tanto altro".

Adesso, però, la prova del fuoco è per venerdì quando Signorini sfiderà di nuovo Tale quale show che va in onda su Rai1. Nel cast c'è anche Pretelli, ex gieffino vip ed ex velino di Striscia la notizia. Lì, in quegli studi, c'è anche Cristiano Malgioglio come giurato. Un'altra sfida, un altro derby che sta per consumarsi. Intanto, il direttore di Chi si gode la bella vittoria.

