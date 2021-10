Gf Vip, il dramma di Lulù Selassié: foto intime, orrore a luci rosse. Drammatica fuga di notizie

05 ottobre 2021 a

Lulù Selassié fa una pesantissima confessione nella Casa del Grande fratello Vip. La "principessa" rivela infatti di essere stata vittima di stalking. "Una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio", dice mentre si trova con la sorella Clarissa e Giucas Casella.

"Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me", prosegue Lulù.

La Selassiè spiega che conserva quel doloroso segreto ormai da dieci anni fa: "Mi inseguiva ovunque, era un matto – ha riportato il sito Biccy - Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre. Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata".

