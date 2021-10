Che tempo che fa, la foto raccapricciante di Cristiano Ronaldo: come si è ridotto? Legittimo sospetto

11 ottobre 2021 a

Siamo a Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto da Luciana Littizzetto su Rai 3. Una Littizzetto che per l'occasione non si spende soltanto nel consueto monologo ma viene proprio intervistata dal padrone di casa, il tutto per la presentazione del suo libro, in cui parla dei figli avuti in affido, una Littizzetto inedita e che si apre su alcuni degli aspetti più intimi della sua vita.

Ovviamente lo ha fatto con la consueta dose di ironia, raccontando anche un episodio piuttosto curioso, ossia quando proprio uno dei suoi figli, "per arrotondare", aveva venduto degli autografi della madre. Già, lei personaggio televisivo e volto noto, dunque con quelle firme si poteva portare a casa qualche euro.

Poi, però, l'ora del monologo e dell'ironia. E da torinese, quale è, la Littizzetto si è spesa in una battuta tagliente su un personaggio che ha lasciato il segno, forse in negativo, con la Torino bianconera: Cristiano Ronaldo. Già, il portoghese è fuggito da Torino, destinazione Manchester United. E la Littizzetto mostra una recente foto di CR7, in maglia United, in cui il fenomeno portoghese appare sformato, in campo. E commenta, tagliente: "Sembra che abbia la bocca piena di castagne". Magra consolazione per gli juventini.

