Striscia la Notizia, corna ad Ambra Angiolini? Brutale sfogo della figlia: un massacro per Max Allegri

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Lo scoop lanciato da Chi viene confermato dalla figlia di lei, Jolanda. Tutto è iniziato con l'indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini e il seguente tapiro d'oro consegnato da Striscia la Notizia all'attrice. Dietro alla separazione sembrerebbe esserci un tradimento, ma l'ex volto di Non è la Rai raggiunto da Valerio Staffelli ammette: "Cosa è successo? Non lo so".

Poi la Angiolini ha deciso di riderci su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…". Una battuta in riferimento alla notizia che Allegri sarebbe sparito dalla casa in cui i due convivevano. In ogni caso il servizio del tg satirico di Antonio Ricci non è piaciuto alla figlia che Ambra ha avuto da Francesco Renga. Ed ecco il lungo sfogo sui social dove la ragazza - premettendo di sapere che la mamma è un personaggio pubblico - si chiede il perché "infierire" per poi confermare il tradimento.

"Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?". Infine: "Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso", conclude la 17enne.

