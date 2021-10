Oggi è un altro giorno, "mi gira la testa". Subito dopo la sigla, panico per Serena Bortone: si ferma tutto

13 ottobre 2021 a

Oggi è un altro giorno si è ormai consolidato all’interno del palinsesto pomeridiano di Rai 1. Dopo una partenza un po’ in sordina, Serena Bortone ha trovato le misure e gli aggiustamenti corretti per dare slancio al suo programma, e ormai è diventata un punto di riferimento nel pomeriggio televisivo di viale Mazzini. La puntata di oggi, mercoledì 13 ottobre, è iniziata in maniera piuttosto particolare, catturando subito l’attenzione dei telespettatori.

Non appena è terminata la sigla iniziale, gli ospiti di giornata si sono alzati dai divani, hanno raggiunto il centro dello studio e si sono messi a ballare. A quel punto è entrata in studio anche la padrona di casa: dopo i saluti iniziali, la Bortone si è accodata a suoi ospiti, muovendosi a passi di danza accompagnata da Memo Remigi. “Mi gira la testa”, ha esclamato a un certo punto la conduttrice di Oggi è un altro giorno, che poi si è portata una mano alla testa.

“Se iniziamo così va a finire che io non conduco più la puntata e passiamo tutto il tempo a ballare”, ha aggiunto ironicamente la padrona di casa, che poi ha ricordato che le discoteche hanno finalmente riaperto dopo una lunga, lunghissima attesa, a tratti anche un po’ incomprensibile.

