Striscia la Notizia, così le criptovalute ti rovinano: non solo soldi persi, a quale grave pericolo ti esponi

Le criptovalute sono uno strumento potenzialmente straordinario, ma che può rivelarsi particolarmente insidioso se non si conosce la materia e soprattutto, in alcuni casi, si sono trasformate nella nuova frontiera dei ludopatici, come spiega Marco Camisani Calzolari in Striscia la Notizia, in onda tutte le sere su Canale 5.

Marco Camisani Calzolari ha associato le criptovalute al problema della ludopatia. Una critica che vede nel mirino i trader e gli investitori a caccia di enormi profitti nel giro di poche ore o al massimo di pochi giorni. E questo è un comportamento da giocatori d’azzardo presente nel mondo degli investimenti in quanto tale e non solo in quello del trading di criptovalute.

Il rischio secondo Striscia è di cadere nella ludopatia con le criptovalute. E questo è stato uno delle sollecitazioni del tg satirico. Poi si è parlato dei meme token al mondo del gioco d’azzardo. Il rischio è quello di cadere nel vizio del gioco e perdere tutti i risparmi di una vita.

