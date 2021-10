Striscia la notizia e Ambra Angiolini, Laura Chiatti: "La differenza tra satira e cattivo gusto"

14 ottobre 2021 a

a

a

Anche Laura Chiatti scende in campo per difendere Ambra Angiolini, che ieri ha ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia a causa della fine della relazione con Massimiliano Allegri. Un gesto considerato da molti sessista, anche perché pare che la showgirl sia stata tradita. "Sono profondamente infastidita e addolorata dal servizio di ieri sera - ha fatto sapere la Chiatti sui suoi social -. C’è una differenza sostanziale tra satira e cattivo gusto”.

Corna di Allegri ad Ambra Angiolini? Selvaggia massacra Vanessa Incontrada: "Tirati fuori". Un grosso caso

Secondo l'attrice, la vita privata di una persona - anche se nota - non dovrebbe ricevere questo tipo di trattamento: "Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra a ogni cosa". Il tapiro, continua Laura Chiatti, avrebbe dovuto riceverlo proprio l'ex compagno.

"A lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia - ha continuato l'attrice -. Dietro un personaggio esiste sempre l’essere umano, che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai". Il suo messaggio è stato subito condiviso da altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Belen Rodriguez che ha commentato: "Ben detto amica mia, che vergogna".

"Si è smarcato sulla fascia?". E Ambra reagisce così: corna di Allegri, gelo a "Striscia la Notizia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.