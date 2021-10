Star in the star, Ilary Blasi entra in studio e tutti si fermano: tacchi a spillo e scollatura estrema, da bollino rosso

15 ottobre 2021 a

a

a

Ilary Blasi si è presentata sul palco di Star in the star, su Canale 5, nell'ultima puntata andata in onda ieri sera 14 ottobre, con un vestito rosa chiaro scollatissimo e con uno spacco pazzesco. La conduttrice per la finalissima ha voluto quindi stupire i suoi fan con un look veramente mozzafiato.

"Non penso sia difficile farlo". Prego? Cosa esce di bocca ad Amendola, Anna Tatangelo sotto choc

Eccola quindi bellissima, con i capelli sciolti un po' selvaggi, che ricadono su un décollétè incredibile messo ancora più un evidenza da alcuni fili di collana di perle. E gli immancabili tacchi a spillo.

"Come li faceva Pino Daniele". Pucci, gaffe mostruosa a Star in the star: Blasi sconcertata, il pubblico rumoreggia

La Blasi ha anche condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui manda un bacio ai suoi fan e a chi ha seguito la trasmissione. Uno scatto che ha scatenato una pioggia di cuoricini e commenti. "Beh, con tutto il rispetto per il capitano...ma me farei taglia' pure un braccio Ilary. Tanta roba".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.