Oggi è un altro giorno, Milena Vukotic: "Chi era davvero Paolo Villaggio", parole pesantissime

"Non mi pesava l'essere grottesca, io mi divertivo": Milena Vukotic, conosciuta come Pina nel film Fantozzi, ha parlato del suo storico personaggio nello studio di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. "Sono felice della mia signora Pina. Paolo diceva sempre 'ricordiamoci di essere delle caricature' ma per me è stato un momento importante", ha detto l'attrice. Che ha ripercorso tutta la sua carriera, compreso il passato da ballerina, una professione che è riuscita a rispolverare con la partecipazione a Ballando con le Stelle negli anni scorsi.

Parlando delle similitudini con il suo personaggio, la Vukotic ha confessato: "Di Pina mi appartiene la sua insicurezza". Nel corso della trasmissione, poi, è intervenuta anche Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che ha ricordato il bel rapporto sia professionale che umano tra l'attrice e il padre. "Quando papà scoprì che Milena aveva accettato il ruolo, era felicissimo", ha rivelato. L'ottimo rapporto tra i due è stato confermato anche dall'attrice, che di Villaggio ha detto: "Era una persona molto gentile. Anche se aveva un aspetto burbero, poi era un uomo molto gentile".

Infine, ha parlato di una cena a casa sua, in cui era presente non solo Villaggio, ma anche Fellini: "Fellini mi chiese il pesce persico e sono andata nella migliore pescheria di Roma a prenderlo, ma non era stagione e mi diedero un altro pesce che feci al cartoccio. Al momento della cena mi sono scusata per il pesce persico e lì si è scatenata una serata piena di scherzi e prese in giro perché lui naturalmente me lo aveva detto sapendo che non era di stagione".

