Striscia la Notizia, veline sotto attacco. Antonio Ricci: ecco perché la sinistra se la prende con loro

Le veline, si sa, sono spesso finite al centro della bufera per via dei loro stacchetti e del loro abbigliamento. Striscia la Notizia, però, è sempre intervenuto a difenderle. Antonio Ricci, papà del tg satirico, lo ha fatto anche questa volta in un'intervista a Tpi: "I giornalisti non possono attaccare le modelle perché la moda per la carta stampata è fonte primaria di vita. E allora sono costretti a prendersela con le Veline". Proprio quest'anno, tra l'altro, c'è stato un cambio: le ex Shaila e Mikaela sono state rimpiazzate da Giulia e Talisa, ex ballerine di Amici, che già hanno conquistato l'affetto del pubblico.

Ricci, poi, ha parlato anche di un altro caso che ha fatto finire il tg satirico nel vortice delle polemiche l'anno scorso: il servizio sulla corrispondente Rai Giovanna Botteri. A tal proposito ha detto: "Abbiamo fatto un servizio politicamente correttissimo per difenderla dagli haters. A lei, il cui ultimo servizio significativo risale a 30 anni fa, faceva comodo il processo di beatificazione".

E poi non ha risparmiato nemmeno Pier Silvio Berlusconi: "Invece di spassarsela, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie e il tuo tempo a fare il padre di tuo padre". E infine, non poteva mancare la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Riferendosi a loro ha detto: "Come vedo il duo tra 10 anni? Lei è una signorina borghese bien elevee, lui tamarrissimo: un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax".

