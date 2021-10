Alessandra Mussolini, una foto sconvolgente: a cosa si è ridotta per lavorare in tv

18 ottobre 2021 a

Una clamorosa trasformazione quella di Alessandra Mussolini. L'ex europarlamentare oggi concorrente di Ballando con le Stelle. La Mussolini si è presentata sul palco di Rai 1 nel programma condotto da Milly Carlucci vestita come una drag queen. "Per questa avventura iniziata ieri a Ballando con le Stelle - spiega in un post su Instagram con tanto di foto - ho scelto di presentarmi in una nuova veste (in tutti i sensi), di collaborare con un mondo di ARTISTI VERI, che mi ha sbalordita e incantata: Le Drag Queen!".

E ancora: "Con il mio agente Nando Moscariello ci siamo immersi in una ricerca attenta, studiando look e idee, e cercando di poter dare ancora più visibilità a questo tipo di arte. Ogni puntata un look drag differente". D'altronde la Mussolini non ha mai fatto mistero di essere a favore sul ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia presentato dal parlamentare del Partito democratico.

"Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo, esistono ancora - aveva detto al settimanale Chi -, dicono che limita la libertà di espressione? Sono dell’idea che, in questo caso specifico, la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri".

