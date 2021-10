Striscia la Notizia choc, Facchinetti si mostra così dopo l'aggressione: "Cosa mi ha tirato in faccia"

18 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia ha raggiunto Francesco Facchinetti. Il dj, reduce da una vera e propria aggressione da parte del campione irlandese di MMA Conor McGregor, ha ricevuto il Tapiro d'oro. "Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento", ha spiegato ai microfoni del tg satirico di Canale 5 che gli ha consegnato il premio di consolazione attraverso l'inviato Valerio Staffelli.

"Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato “off” il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui".

Facchinetti era insieme al campione in un hotel. Con loro tanti altri ospiti, oltre alla moglie e al cantante Benji Mascolo. È stato proprio lui ad aggiungere qualche dettaglio sull'accaduto: "Quello che vi ho detto è la verità, non capisco perché mi scriviate che sto inventando tutto. Non mi frega un ca**o che sia una celebrità mondiale, questa persona è drogata fino al midollo, alcolizzato da fare schifo. Deve andare in un rehab".

