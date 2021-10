Piero Angela e il sesso, "ecco come farlo nel modo giusto": la lezione definitiva in onda su Rai 1

Francesco Fredella 22 ottobre 2021 a

Il sesso secondo Piero Angela, il divulgatore scientifico per antonomasia. E adesso la Rai gli affida una serie di puntate tutte dedicate al sesso e all'amore. Insomma, tutte le fasi passeranno ai raggi X di ben 10 puntate - che sono da sempre seguitissime su Rai 1: innamoramento, scelta del partner, buon sesso e il rapporto di coppia. Poi spazio alla gelosia e al tradimento fino alla mancanza dei figli (che resta uno dei problemi della nostra società).

A 92 anni Piero Angela resta uno dei volti della televisione più amati di sempre. La sua voce rassicurante e la sua lettura intelligente hanno praticamente conquistato tutti da molti anni. Come scrive Davide Maggio, tra i più autorevoli giornalisti televisivi, "il programma, realizzato appositamente per la piattaforma OTT Rai, e pensato per un pubblico sempre più digitale, vede il novantaduenne Piero Angela nelle vesti di “padrone di casa” per guidare gli spettatori nella scoperta del tema di ogni puntata".

Non mancheranno i servizi di Superquark, un tempo realizzati in voce da Claudio Capone (che ha accompagnato intere generazioni fino alla sua morte, avvenuta improvvisamente a Londra). Ci saranno che interviste agli esperti e gli interventi dei cinque giovani ricercatori-divulgatori che - come svela Davide Maggio - sono "protagonisti anche della prima stagione". La sessualità, un tema sicuramente complesso da trattare, sarà affrontato con il prezioso contributo di 10 brevi cartoni animati di Bruno Bozzetto. Non mancheranno spunti ironici e analitici. Superquark+ scalda i motori: un must della televisione che appassiona gli italiani da sempre.

