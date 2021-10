Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: "Non dobbiamo nascondere nulla". Cosa inquadra la regia, in diretta: il disastro in studio

23 ottobre 2021 a

Imprevisto in diretta per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Nello studio del talk pomeridiano di Canale 5 le manovalanze spostano i tavoli degli "analisti" che si scontrano, mandando in mille pezzi i top di vetro. I cocci cadono sul pavimento, ma Carmelita procede imperterrita. Immediatamente si precipitano uomini con scopa e paletta per raccogliere i vetri, che potrebbero diventare un pericolo per l'incolumità della stessa conduttrice. Ma la D'Urso prosegue imperterrita, mentre la regia con una panoramica dall'alto inquadra la scena, per certi versi surreale.

"Non dobbiamo nascondere nulla, né farci male - spiega Barbara, che con il suo pubblico ha un rapporto di trasparenza totale, in diretta e sui social -, quindi fate tutto con calma e poi faremo entrare i nostri ospiti". Un ringraziamento d'obbligo per chi, dietro le quinte, lavora perché la "macchina-Pomeriggio 5" funzioni a pieno regime ogni giorno, anche in condizioni imprevedibili e ostiche come questa.

"Se da casa avessero sentito il rumore, è stato uno scoppio pazzesco", ha aggiunto Enrica Bonaccorti, che al momento dello scontro fortuito era dietro le quinte, pronta ad entrare e sedersi proprio dietro il bancone andato in frntumi. Anche questo, in fondo, è il bello della diretta in tv. O no?

