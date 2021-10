Striscia la notizia, Vanessa Incontrada e Siani? "Due sosia". Somiglianza impressionante

23 ottobre 2021 a

a

a

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 34esima edizione. Nella puntata trasmessa nella serata di venerdì 22 ottobre, ecco il consueto servizio sui "sosia mancati". Striscia insomma si diletta nel trovare peculiari somiglianze relative a personaggi famosi: chi assomiglia a chi?

Vanessa Incontrada entra in studio vestita così. Abitino fasciante, scollatura e... Striscia, che bomba | Video

In questa occasione ad essere messi nel mirino sono proprio i due conduttori: Alessandro Siani viene messo a confronto con Rudy Zerbi e la somiglianza è veramente impressionante, soprattutto con il secondo agghindato con una parrucca simile ai capelli del comico. La Incontrada invece viene messa a confronto con Gianluca Grignani, la somiglianza però è meno evidente.

I cinghiali a Roma? "Io mi faccio il c***". Sconcertante: cos'è andato in onda su Canale 5 | Video





“Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia”,aveva commenta la Incontrada. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il “bancone” più famoso d’Italia!”."Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta", ha invece scherzato Siani.

Incontrada e Siani "due gocce d'acqua": guarda qui il video di Striscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.