Domenica In, Deddy sconvolto: trappolone di Mara Venier, come lo riduce in lacrime

Incontro ravvicinato del terzo tipo, verrebbe da dire. A Domenica in arriva l’ex concorrente di Amici Deddy, che rivede l’ex fidanzata Rosa Di Grazia. Tutto, però, avviene a distanza. I fan, sui social, si chiedono come l'abbia presa l'ex volto del reality di Maria De Filippi. Mara Venier, forse inconsapevolmente, mette in atto un tranello a Deddy, che è molto amato dal pubblico di teenager da casa. In pratica il cantante, nato sotto i riflettori della regina di Mediaset, si ritrova a ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e della sua vita con la ex fidanzata.

Una carrellata di immagini: esibizioni ed emozione. Insomma, il cantante di Zero Passi guarda l’Rvm e sembra imbarazzato, a stento riesce a trattenere le lacrime. E intanto, sulla pagina Deddy’s Supporter su Twitter arrivano "vagonate" di commenti.

Ma facciamo un passo indietro. La storia di Deddy e Rosa inizia durante la ventesima edizione di Amici, i due per poche settimane sono inseparabili. Poi Rosa Di Grazia viene eliminata dalla trasmissione e sembra che in quel momento il rapporto si incrini. Alla fine della trasmissione, che ha visto trionfare Giulia Stabile (ballerina) fidanzata con SanGiovanni (cantante), è arrivato al capolinea anche l'amore. A quanto pare, però, sui social di loro si parla ancora ed anche in televisione non mancano riferimenti a quello che è successo in passato tra loro.

