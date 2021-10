Oggi è un altro giorno, la confessione di Ricky Tognazzi: "Come ho scoperto di avere un fratello"

29 ottobre 2021 a

"Hai un fratello norvegese": Ricky Tognazzi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Simona Izzo, ha fatto una confessione inaspettata. In particolare, ha raccontato il momento in cui ha scoperto di avere un fratello: "Mia madre stava leggendo Novella 2000 e mi ha detto: 'Tuo padre deve dirti qualcosa'". Il fratello del noto regista si chiama Thomas Robsahm ed è nato dalla relazione del papà Ugo con Margarete Robsahm.

Anche Thomas, proprio come Ricky, lavora nel mondo del cinema. Infatti è un produttore, sceneggiatore e regista. Come ha raccontato Tognazzi, poi, il padre Ugo decise di andare in Bulgaria per riportare il figlio a Roma. E quando si sono trovati uno di fronte all'altro, Gianmarco - l'altro fratello di Ricky - ha guardato Thomas e gli ha detto: “Che carini che siamo insieme, sembriamo due fratelli”.

Simona Izzo, poi, ha parlato del rapporto di coppia e della gestione dei problemi lavorativi, ironizzando: "Non è detto che Ricky mi abbia sempre consolato per un problema sul lavoro. Non è sempre stato solidale. Lui mi avverte quando sto male". In un'intervista di qualche giorno fa, comunque, il regista era stato super romantico: "La verità terrificante è che non posso più fare a meno di lei. Io vorrei smettere e poi provo un giorno, ma al secondo giorno cedo".

