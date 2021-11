Ti sento, Lino Banfi: "Nelle scene piccanti sul set...", confessione da bollino rosso

01 novembre 2021 a

a

a

Siparietto divertente tra Pierluigi Diaco e Lino Banfi. Ospite a Ti Sento, nella puntata che andrà in onda martedì 2 novembre su Rai 2, l'attore è stato punzecchiato dal conduttore che gli ha chiesto dei tempi in cui recitava nei film sexy. Molti di questi vedevano bellissime attrici condividere con Banfi la doccia. "La doccia era un passaggio, io ho girato scene proprio senza la doccia, proprio direttamente, i toccamenti, le cose, abbracci, baci".

Lino Banfi fa 85 anni e confessa: "Non sono nato l'11 luglio". E non è uno scherzo...

Ma niente, Diaco ha voluto andare oltre: "Ti è mai partito il desiderio o la professionalità ha sempre prevalso?", è stata la sua domanda. Immediata la replica: "A questo volevi dire? Hai perso tutto ‘sto tempo a dire così per tuo garbo? Certo, certamente, lapalissianamente! L’ho governato, l’ho governato il desiderio".

"Solo rallentare la malattia". Lino Banfi, il suo dramma più privato: lacrime in studio a Oggi è un altro giorno

La sua dote? Essere intelligente. Proprio grazie a questo, ha spiegato l'attore, "mi sono fatto l'esame in un attimo, di fronte al diniego assoluto di una cosa che a te piacerebbe fare, si dice ‘ma come sei scemo? ma come ti permetti?’, questa sarebbe stata una pugnalata che mi sarebbe durata tutta la vita. L’intelligenza ti fa fare una gran figura a fare il contrario". Insomma, Banfi è sempre riuscito a controllarsi, anche per il rispetto di chi aveva di fronte.

"Volgarità inammissibile". Lino Banfi, ma davvero? Censura che sa di sfregio: costretto a non dire quelle due parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.