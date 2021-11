Striscia la notizia. Vittorio Brumotti e la furbetta del parcheggio disabili: "Sei una m***a", il gelo in strada

02 novembre 2021 a

"Sei una m***a". Nuovo blitz di Vittorio Brumotti davanti alle telecamere di Striscia la notizia. Stavolta il rider spericolato di Antonio Ricci non sfida gli spacciatori alla luce del giorno, ma i parcheggiatori incivili di Milano. "Andiamo a concimare i furbetti della sosta", preannuncia Brumotti, che non rischia la pelle come in altri casi ma "semplicemente" qualche insulto e sonori "vaffa".

Brumotti si dirige nel salotto buono di Milano, nel pieno quadrilatero della moda. Qui, come del resto in molte altre parti della città, i posti auto riservati ai disabili vengono presi d'assalto da parcheggiatori mordi-e-fuggi, e non solo. L'inviato di Striscia, scoperta la furbata, piazza una bella "cacca gigante" di gomma sul tetto dell'auto, giusto per far capire ai passanti con chi hanno a che fare. Una gogna pubblica che qualcuno non accetta.

I furbetti del parcheggio disabili: guarda il servizio integrale di Striscia la notizia

Una signora esce dall'auto e lo affronta: "Ma se arriva un disabile mi suona e io la sposto", protesta. Ma Brumotti, sostenuto da qualche curioso sul marciapiede, insiste e alla fine la parcheggiatrice è costretta a spostare subito l'auto, piazzata peraltro poco più avanti, davanti a un passo carrabile. E qualcuno, ironicamente, vedendo il simpatico gadget di Brumotti le urla: "Sei una m***a". Mali estremi, estremi rimedi?

