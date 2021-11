Striscia la notizia, "se lo infila tutto in bocca": Luciana Littizzetto, il video che sconvolge Fabio Fazio

04 novembre 2021 a

Tra Luciana Littizzetto e Striscia la notizia è una bella lotta: la prima, a Che tempo che fa su Rai3, ogni domenica sera raccoglie il peggio della tv e del web, commentandolo con la sua caustica ironia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci fa lo stesso con la classifica de I Nuovi mostri. Il cortocircuito perfetto, dunque, si realizza quando è Striscia a citare Lucianina. Il motivo? Più che valido.

La spalla di Fabio Fazio illustra l'ultimo prodigio della scienza, se così si può dire. "Si può fare la visita della gola con il telefono", illustra la comica torinese, lasciando spazio alle immagini: un dottore, in diretta tv, prende il suo smartphone (non proprio strettissimo) e se lo infila in bocca per scattare un selfie alle corde vocali. Fazio e la Littizzetto guardano con un sorriso tra lo sconcertato e il disgustato. Nel video originale, Michele Mirabella è altrettanto spiazzato: "Ecco, ecco fatto... E lei così manda un'App?". Al ritorno in studio, Fazio è letteralmente piegato in due, anche perché nel frattempo il medico con il telefonino nel cavo orale emetteva dei suoi particolari.

Il telefonino? Tutto in gola: guarda il video di Striscia la notizia

"Ma ti rendi conto? - infierisce la Littizzetto - Ti devi calare un telefono nel gargarozzo... Potrebbe essere usato molto anche per i dentisti, e poi le colonscopie... Non dico un tablet, lì sarebbe più complicato". "In caso di colonscopie - chiosano a Striscia - c'è il rischio che avvicinando troppo il telefonino alle sacre terga scatti il riconoscimento facciale".

