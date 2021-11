Iva Zanicchi, "non si ripeterà più": un'amara profezia sul futuro di Orietta Berti

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

Sta per tornare in tv Iva Zanicchi. Un debutto con due serate speciali per celebrare la sua carriera che entusiasma i fan di ogni età. Ora l'aquila di Ligonchio si racconta a Super Guida tv e dice: “Errare è umano. “Ho avuto davvero tanto. Ho commesso anche degli errori ma errare è umano. Ci ho messo sempre tanto impegno in quello che ho fatto e mi sono anche sforzata”. La Zanicchi riavvolge il nastro dei ricordi, dalla musica alla tv, passando per gli show come Ok il prezzo è giusto (uno dei programmi più seguiti di sempre).

Per i 60 anni di carriera di Iva la grande assente sarà proprio Ornella Vanoni, invitata allo show che sarà trasmesso in prima serata su Canale5. “Con Ornella ci siamo sentite parecchie volte. Aveva accettato di venire come ospite e io ne ero felice perché la stimo molto. Purtroppo poi non è più potuta venire perché stava girando un film”, puntualizza la Zanicchi.

Ma non mancheranno tanti altri amici di sempre: Malgioglio e Orietta Berti. "Lei è un miracolo della natura. Ha qualche anno meno di me ma è davvero eccezionale. Quando si fanno le cose giuste e si riescono a toccare le corde del cuore il dato anagrafico passa in secondo piano. Penso che il successo che Orietta ha avuto con “Mille” la scorsa estate non si ripeterà più”, racconta la Zanicchi a Super Guida tv.

