Stasera Italia, da Alessandro Sallusti la scomoda domanda ai No-Vax: "Per quale stupido motivo farlo?"

Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli, è tornato a parlare di emergenza sanitaria e ha ribadito la sua posizione contro i no-vax. "Il problema del corteo è l'assembramento non il contenuto dello slogan, ma il rischio sanitario", spiega il direttore di Libero.

"Oggi Milano è una città che è ripartita con più energia di prima, c'è una voglia di fare. Allora perché per quale stupido motivo mettere a rischio tutto ciò. Questa libertà va difesa". Il punto di Sallusti è proprio l'incauta scelta di far manifestare in centro nelle varie città italiane per tante settimane intere consecutive, mettendo a rischio la salute di chi poi in centro ci lavora con gli esercizi commerciali. Il fatto di creare assembramenti di gente non vaccinata, è un rischio - specifica Sallusti - che rischia di portarci indietro ai tempi del lockdown.

Il direttore di Libero fa riferimento alla situazione che è accaduta a Trieste, dove i continui cortei dei portuali di cui molti non vaccinati, hanno creato dei pericolosi assembramenti che hanno poi causato l'innalzamento del numero dei contago di Trieste. "Ci vuole buon senso. Non è una ricetta stupida quella del buon senso, di solito è la ricetta migliore", chiosa Sallusti.

