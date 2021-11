Oggi è un altro giorno, il dramma di Francesca Alotta: "Abbandonata in ospedale dopo l'aborto", chi si è coperto di vergogna

12 novembre 2021 a

Francesca Alotta, ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai 1, ha ricordato come è riuscita ad entrare nel cast del programma di Carlo Conti: "Era il quinto provino che facevo - ha raccontato - avevo smesso per qualche anno poi ho provato ed è andata bene. È bello ma molto duro perché non c’è solo il trucco: devi provare le canzoni tutti i giorni, magari perdendo la voce". Uno sguardo sul privato con il ricordo del padre: "Vengo da una famiglia di artisti, mi padre voleva che facessi la violista per ragioni di sbocco professionale, poi da sola sono andata dal preside dal conservatorio a 11 anni dicendo che volevo fare pianoforte e così è stato. Mio padre ha rinunciato alla sua carriera già molto avviata per noi figli e gli devo molto. Quando mi hanno offerto il primo contratto mi hanno chiesto di cambiare nome ma io ho rifiutato per lui. Quando ho vinto il Cantagiro prima di Sanremo ha pianto e mi ha detto: Grazie di avermi fatto vivere quello che io non ho mai vissuto. Siete la nostra gioia di vita...".

Francesca Alotta ha vinto anche la lotta contro il tumore: "Mia madre, che è stata malata anche lei, è una grande guerriera. Mi è stata vicina. Quando mi sono operata però anche lei stava male, non è stato facile e in più in quel periodo c’è stato il lockdown che ci ha temporaneamente separate. Tre mie ammiratrici che conoscevano la situazione fortunatamente si sono traferite da me e mi hanno tenuto compagnia per cinque mesi. Ora siamo amiche inseparabili".

Infine anche il ricordo della perdita di un figlio. "Io sono nata mamma, mi sentivo di esserlo... poi l'ho perso perché la mia era una situazione già complicata e avevo molti fibromi. Ho superato tutto grazie alla fede... Mio marito mi ha lasciata sola in ospedale, ci sono uomini che scappano dal dolore", ha rivelato. Un momento straziante, doloroso, inaccettabile: abbandonata dal suo compagno in ospedale subito dopo un aborto.

