Verissimo, clamorosa Loredana Bertè su Luciano Ligabue: "Perché mi ha fatto piangere. Ero ingenua, non ho denunciato"

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ecco Loredana Bertè, in studio nella puntata in onda oggi, sabato 13 novembre, su Canale 5. L'artista presenta la sua nuova canzone, Ho smesso di tacere, il cui testo è firmato da Luciano Ligabue. E nel corso dell'intervista a Verissimo, la Bertè spende parole cariche di stima ed affetto per il rocker di Correggio.

"Ligabue mi ha regalato una perla di canzone contro la violenza sulle donne. Tutto è nato dopo la nostra intervista, quando l’ha vista è rimasto così basito che mi ha mandato immediatamente il suo brano", ha premesso la Bertè. E ancora la cantante, 71 anni, ha spiegato di essersi molto emozionata dopo aver sentito quella canzone per la prima volta: Quando l’ho ricevuta ho pianto perché mi ci sono ritrovata. Ho avuto un flashback: ero adolescente, ero ingenua e non ho denunciato. Ho trovato il coraggio di farlo in questa trasmissione", ha rivelato.

Sempre su Ligabue, ha aggiunto: "È un uomo strepitoso. Ha una sensibilità pazzesca, avercene di uomini così attenti verso le donne", ha concluso Loredana Bertè.

