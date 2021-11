Le Iene, "il ginecologo porc***ne". Sesso con le pazienti, video senza censura

17 novembre 2021 a

"Il ginecologo porc***e". Le Iene confezionano un "trappolone" per incastrare un medico (?) molto famoso che consiglia vivamente alle sue pazienti, specie se avvenenti, di fare sesso con lui per far scomparire i rischi di papilloma virus e tumore. Una squallida menzogna anti-scientifica, smascherata da Alice Martinelli e una bella complice del programma di inchieste di Italia 1 guidato da David Parenti.

La "seduta" si svolge piuttosto singolarmente non in uno studio medico ma in una camera d'hotel. Il ginecologo sottolinea: "L'importante è leccare tutto, capito?". Una testimone racconta: "Mi ha fatto girare, abbracciare il lettino e mi ha fatto una visita rettale, a quattro zampe perché voleva assicurarsi che il papilloma non avesse attaccato anche il retto". La soluzione al problema? "Fare sesso con lui per sviluppare gli anticorpi necessari". Ovviamente, non c'è alcun fondamento scientifico in quanto sostenuto dal medico, e il sospetto più che fondato è che si tratti di un semplice modo per approfittare delle pazienti spaventate dalla possibile malattia.

All'attrice delle Iene, per motivare la visita "privata", spiega al telefono: "Ti bonifichi il cul***to e fai una difesa per eventuali partner". L'incontro finisce nel servizio dello show, senza censure. Alla paziente (finta), il ginecologo prescrive solo una cosa: "Ci deve essere partecipazione".

