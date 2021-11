Striscia la notizia, Vittorio Brumotti pestato: "Un proiettile costa 1 euro, se torni qua...". Video sconvolgente

18 novembre 2021 a

Dopo le botte, le minacce. Vittorio Brumotti, inviato spericolato di Striscia la notizia, qualche settimane fa ha rischiato la vita a Foggia, testimoniando con le telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci il degrado dello spaccio a cielo aperto in uno dei quartieri più difficili della cittadina pugliese. Le scene dell'aggressione sotto gli occhi delle forze dell'ordine avevano indignato l'Italia.

Ora, a distanza di qualche tempo, dallo stesso quartiere di San Bernardino a San Severo emerge un nuovo sconvolgente video: un rapper di origini marocchine, in arte Paname, ha realizzato una canzone dal titolo eloquente, Brumotti Freestyle, con versi choc: "Questo è per quel cancro di Brumotti, il cancro dell'Italia che gira i quartieri e fa vedere solo il peggio", sono le prime parole del pezzo.

Il resto, se possibile, è ancora peggio: "Brumotti mer***a, sulla tua testa ci sta una taglia, infame delle 'guardie' sei odiato in tutta Italia! Tu sabe che qua paga chi sbaglia! Hai preso una stecca in bocca che ti basta per 6 anni. Sei un infame schifoso, una 'rata'. Un proiettile costa 1 euro e la tua vita vale un caz***o. Ho un paio di amici che sono aggressivi... sono nocivi. Se torni a San Severo ti svegli in mezzo agli ulivi".

