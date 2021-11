Oggi è un altro giorno, il dramma di Eva Grimaldi: "Quell'aereo che mi ha reso balbuziente. Perché non parlavo più"

24 novembre 2021 a

"Stavo rientrando a casa, passa un aereo militare e fa un rumore pazzesco, ho sentito il rombo dei motori nell’orecchio": Eva Grimaldi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato di un episodio traumatico della sua infanzia. Il passaggio di quel velivolo ha intaccato fortemente le sue capacità di linguaggio da piccola. Aveva 4 anni. "Da lì per un periodo non ho spiccicato una parola - ha spiegato -. Poi sono diventata balbuziente. Mia madre mi ha portato subito alla Asl e per due anni ho frequentato una logopedista".

"Alle scuole pubbliche mi mandavano in una classe 'differenziata', ma io avevo solo bisogno di essere 'accompagnata' e allora mi hanno trasferito alle scuole private, dalle suore. Mia madre per pagare la retta lavorava gratis per loro", ha continuato la Grimaldi. L'attrice, poi, ha confessato che per un breve periodo - da giovane - è caduta nella trappola delle sostanze stupefacenti: "Sono arrivata a Roma molto giovane e ingenua, con tutta la libertà a disposizione. Ho avuto una brutta esperienza con la droga. Sono venuti i poliziotti pensando che avessi in casa sostanze stupefacenti. Stavo facendo il passaporto per andare a Santo Domingo a girare un film e pensavano che stessi fuggendo".

Dopo i problemi col linguaggio, quindi, la droga ha ulteriormente messo in difficoltà Eva Grimaldi: "Io da ex balbuziente a causa della cocaina poi avevo cominciato ad avere di nuovo problemi, ero sempre agitatissima". Infine, parlando di Imma Battaglia. con cui ha contratto un'unione civile, ha detto: "Per me è stata molto importante. E’ quella che mi ha dato stabilità, stavo malissimo al tempo perché ero uscita da una relazione e avevo anche cominciato a bere. Mi ha dato forza, in lei ho trovato l’onesta. Il nostro è un amore onesto. La prima volta che ci siamo incontrate ho pianto tantissimo e il suo abbraccio mi ha accolto".

