Otto e Mezzo, Luca Richeldi sconvolgente: "I tamponi non li rilevano", il governo ha sbagliato tutto?

A Otto e Mezzo su La7 si parla di Super Green pass. Il nuovo provvedimento ha ottenuto il via libera all'unanimità in Consiglio dei ministri, inaugurando strette dal 6 dicembre ai non vaccinati. Tutti d'accordo, oltre che all'interno del governo, anche nel salotto di Lilli Gruber. Qui c'è Luca Richeldi, direttore dell'UOC Pneumologia del Gemelli: "Nelle terapia intensive la grande maggioranza è gente che non si è vaccinata. Draghi ha fatto bene ad annunciare il Super Green pass".

Per l'esperto infatti il principale problema sono i tamponi: questi infatti hanno un margine di errore, che possono causare nuovi contagi. "Danno una fotografia sbagliata, c'è una maglia in cui si può infilare una parte di falsi negativi". Insomma, stando a quello che dice Richeldi sembra che fin ad ora l'esecutivo (prima con Giuseppe Conte, poi con Mario Draghi) abbia sbagliato strategia. Non solo, "ora - prosegue lo pneumologo -, secondo me molti non vaccinati si ricrederanno".

Ma la nuova misura varata non è un "liberi tutti" a chi invece il vaccino l'ha fatto. "Ai vaccinati - conclude - non è stato detto di essere irresponsabili, bisognerà ancora mantenere il distanziamento sociale e le mascherine. Questo è un aggiustamento di fronte a una situazione che vede un rialzo non esponenziale".

