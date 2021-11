Non è l'arena, Pippo Franco e il Green pass falso. Giletti fa analizzare il sierologico in diretta

25 novembre 2021 a

a

a

Ma Pippo Franco si è vaccinato o no? A Non è l'arena su La7 Massimo Giletti ritorna sul giallo del comico romano finito nella bufera per il suo (presunto) Green pass falso, ottenuto secondo l'accusa dal dottor Alessandro Aveni. Un caso finito non solo sui giornali, ma in Procura.

Il medico di Pippo Franco "scomparso da 3 giorni". Voci inquietanti dalla procura: "Presto grosse sorprese"

"Ho fatto il vaccino e posso dimostrarlo", si era difeso qualche settimana fa Franco attraverso il suo legale, che aveva depositato un test sierologico. Quel test viene fatto analizzare ora da Fabrizio Pregliasco, virologo ospite di La7.

In collegamento con Giletti spiega: "Il valore è un po' bassino. C'è una ampissima varietà delle risposte delle varie persone, ma lo confermo. Il valore potrebbe essere legato alla quota di anti-spike, parte importante della risposta immunitaria, fondamentale e unica della vaccinazione ma anche della guarigione. Bisognerebbe implementare il test con quello contro gli anticorpi anti-nucleo. Una negatività di questo test ci darebbe una risposta certa".

"Vi spacco la faccia con la mazza da baseball". Pippo Franco, il figlio dà fuori di testa: minacce ai giornalisti | Video

"Perché non parla, Pippo Franco?", chiede Giletti a Luca Telese: "Questo è il tema. Era ambiguo dalla Merlino e dopo, poi è stato in silenzio. Ha mostrato un test ma non un certificato vaccinale. E quello che è successo stasera, con il passaggio al Supergreen pass, renderà ancora più stringenti i controlli. Quello di Pippo Franco è solo la prova generale".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.