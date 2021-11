Striscia la Notizia, Silvio Berlusconi e la terza dose: cos'è successo alla sua faccia dopo il vaccino

25 novembre 2021 a

"Un documento eccezionale": così Striscia la Notizia ha presentato l'ultimo video della seguitissima rubrica del tg satirico dedicata a errori, strafalcioni e gaffe in tv. Nel filmato in questione c'è Silvio Berlusconi mentre fa la terza dose del vaccino anti-Covid. Le immagini del Cav che riceve l'iniezione erano state diffuse da lui stesso sui social per fare un appello e chiedere a tutti di immunizzarsi contro il virus. E in effetti il suo video è diventato virale in pochissimo tempo.

Adesso, però, Striscia mostra un "retroscena", ovviamente ironico. "Ricordate la terza vaccinazione del presidentissimo? Noi ne conosciamo gli effetti che nessuno vi ha mostrato, guardate", ha detto il conduttore Sergio Friscia, prima di mostrare il filmato. A quel punto il viso del presidente di Forza Italia si è trasformato in quello di Matteo Renzi, che dice: "First reaction shock, shock because...". Quello che è diventato ormai un tormentone per il leader di Iv.

Qui la rubrica di Striscia la Notizia su strafalcioni e gaffe in tv

"Si è trasformato in Matteo Renzi - ha commentato ironicamente Friscia -. Allora sono vere le voci che Silvio e Matteo si stanno per fondere. E infatti sentite". Ed ecco che alla domanda: "Cavaliere qual è il suo partito preferito?", Berlusconi risponde - ovviamente per finta - "Italia viva". Tra le gaffe riprese dal tg satirico, poi, c'è anche quella di Vittorio Sgarbi, beccato mentre dorme in diretta durante il collegamento con Zona Bianca su Rete 4.

