Fuori dal Coro, "quanto si prende per mostrare foto nude su internet". Da Giordano una testimonianza impensabile

01 dicembre 2021 a

a

a

"OnlyFans è un social dove si possono mostrare foto nude": Mario Giordano ha parlato della vendita dei corpi su Internet nell'ultima puntata di Fuori dal Coro su Rete 4. "Addirittura si stabiliscono anche dei rapporti personali e si vendono proprie foto. Lei quanto guadagna al mese?", ha chiesto il conduttore alla sua ospite, Danila Cattaneo, iscritta da più di un anno alla piattaforma. "Circa 8 mila euro al mese", la risposta.

"Nessun ordine di servizio". Mistero a Mediaset, che fine fa Paolo Del Debbio? Cosa non torna

La ragazza ospite della trasmissione qualche tempo fa era una comunissima personal trainer, adesso invece è una star di OnlyFans. A tal proposito, è stata lei stessa a spiegare: "E' una piattaforma in cui chiunque può caricare dei contenuti, non per forza hot. E le persone che vogliono accedere o pagano un abbonamento mensile oppure dei costi extra". Nel servizio mandato in onda su questo personaggio, invece, è stato spiegato: "Sui social hanno più successo le persone comuni come Danila, che infatti in poco tempo ha guadagnato cifre importanti".

"Sono sempre stata una ragazza molto timida, vengo da un paesino piccolissimo", ha spiegato la ragazza in studio da Giordano. Che poi ha replicato: "E menomale. Poi cosa le è successo?". "Ho aperto la piattaforma durante la pandemia quando non avevo un lavoro - ha spiegato Danila - e non ci ho trovato niente di vergognoso". Parlando poi del rapporto con i genitori, ha detto: "Ho un buon rapporto con loro, ho anche una laurea, questo non è quello che speravano per me. Però nel momento in cui mi vedono tranquilla, sono contenti".

"Anche a me hanno occupato la casa". Enrica Bonaccorsi sconvolgente: quanto ha speso per "farsi giustizia" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.